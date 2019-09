Vorstellungsrunde vor der OB-Kandidatur : Stilvoll unter Genossen

SPD-OB-Anwärter Felix Heinrichs (mit Mikrofon) im Interview mit Radiomoderator Philipp Braun. Das Publikum, überwiegend Parteifreunde, zeigte sich angetan. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Antipasti statt Currywurst, Interview statt Rede: Fraktionschef Felix Heinrichs, einziger SPD-Bewerber um die OB-Kandidatur, präsentierte sich bei seiner ersten Vorstellungsrunde im Volksbad gewohnt smart – und strategisch als Mann der Mitte.

Wenn es ein Gradmesser ist, mit welchem Fahrzeug die Parteibasis anreist, so ist die SPD im Bezirk Ost eher im bürgerlichen Lager anzusiedeln. Auf dem Parkplatz des Volksgartenbads stehen an diesem Abend rund 40 Autos. Dunkle Limousinen, ein paar SUVs, die Mehrzahl Mittelklasse, einige klar gehoben. Zwei Elektroautos sind auch dabei. Und elf Fahrräder sind an den dafür vorgesehenen Ständern abgestellt, eines davon sogar ein Lastenrad.

Es ist eine besondere Räumlichkeit, die sich Felix Heinrichs, bislang einziger Bewerber der Sozialdemokraten für die Kandidatur zum Oberbürgermeister, für den Auftakt seiner Vorstellungsrunden ausgesucht hat. Vorbei an Umkleidekabinen und mit Blick auf die Schwimmbecken geht es in der Dämmerung zum Hauptgebäude des Freibads. Nur ein paar Richtungsweiser aus orangefarbener Pappe, mit Filzstift ist SPD darauf geschrieben, wirken sympathisch unprofessionell.

Ansonsten ist alles perfekt inszeniert: Über eine Dachterrasse geht es in den stilvollen Veranstaltungssaal des Freibad-Gebäudes. Dort ist eine Bühne aufgebaut, tiefrot dekoriert. Im Nebenraum ist ein Buffet mit Antipasti angerichtet. Die rund 60 Besucher haben die Wahl zwischen Stühlen und quadratischen SPD-Hockern aus Pappe. „Einige Mutige trauen sich sogar, darauf zu sitzen“, sagt Heinrichs. Gelächter. Die Stimmung passt.

Eine der wenigen Improvisationen des Abends: Wegweiser aus orangefarbener Pappe. Foto: Denisa Richters

„Lernen Sie uns kennen, und stellen Sie uns Ihre Fragen“ – so sind die vier Vorstellungsrunden überschrieben. Kennenlernen muss hier kaum jemand den Kandidaten, der seit 2014 der Fraktion der SPD im Mönchengladbacher Rathaus vorsitzt: Die meisten sind Genossen, man duzt sich. In der ersten Reihe sitzt nicht nur die Juso-Vorsitzende Josephine Gauselmann, eine starke Unterstützerin, auch der Landtagsabgeordnete Hans-Willi Körfges, der bereits 2015 dem damals 25-Jährigen eine OB-Kandidatur prophezeit hat.

Es ist nicht das Hinterzimmer eines Gastraums mit Kegelbahn nebendran, wie es bei solchen Vorstellungsrunden mit der Basis üblich ist. Die beiden Bewerber bei der CDU, Petra Heinen-Dauber und Frank Boss, hatten derweil eine solche Kulisse gewählt. Heinrichs präsentiert sich auch nicht selbst, sondern hat sich mit Philipp Braun vom lokalen Radiosender 90.1 eine professionellen Moderator zur Seite geholt.

Platz nehmen auf dem roten Pappkarton – das erforderte Mut und hielt nicht bei jedem. Foto: Markus Rick (rick)

Fast eine Dreiviertelstunde plaudern die beiden. Heinrichs erzählt Biografisches: Im „Eli“ geboren, in einer „unternehmerisch tätigen Familie“ behütet aufgewachsen und nie richtig Radfahren gelernt (was bald bei einem Kurs aufgefrischt wird). Mit 14 Jahren in die SPD eingetreten – überzeugt durch den Wahlkampf des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder. Studium der Geschichts- und Politikwissenschaften („schneller als alle anderen“). Man erfährt, dass er im Bett sofort einschlafen kann und dass er keinen Alkohol trinkt. „Den Schützen ist es ziemlich egal, was du trinkst, solange du einen ausgibst“, sagt er und grinst. Treffer, auch bei den wenigen CDU-affinen Zuhörern.

Heinrichs redet viel, schnell und smart. Erklärt, weshalb er mit 30 keineswegs zu jung für das Amt des Oberbürgermeisters ist. Schickt die erste Breitseite, ohne den derzeitigen Amtsinhaber Hans Wilhelm Reiners (CDU) namentlich zu nennen: „Man kann als OB so viel bewegen in dieser Stadt, im Moment ist das Amt nicht gut ausgefüllt.“ Deshalb: selber machen. Wie? Den häufig gesagten Satz „Das muss die Politik entscheiden“ werde es bei ihm nicht geben. Als Verwaltungschef habe ein OB eine klare Verantwortung. Der aktuelle Rathaus-Chef radle zwar über die gesperrte Bismarckstraße, „aber ich habe noch nie von ihm gehört, dass er sie zur Fahrradstraße machen will“. Das müsse man zumindest mal prüfen. Bei der „Seestadt“, deren Namensgebung unpassend sei, pocht Heinrichs auf versprochene Streuobstwiesen und Skateranlage. Den Verkauf der Trabrennbahn für eine Weiterentwicklung des Flughafens befürwortet er ausdrücklich.

Dann geht es in die Fragerunde. Kritisch wird es nicht. „Toll, dass du dich unseren Fragen stellst“, sagt eine Frau. Es geht um zu hohe Umweltauflagen. Am Ende müsse ein Kompromiss stehen, sagt Heinrichs. Um wirtschaftliche Monokulturen wie einst die Textilindustrie und heute die Logistik, vor denen er warnt („Wir müssen Start-ups fördern!“). Es geht um einen Ersatz für die Trabrennbahn (am Rande des Tagebausees, schlägt er vor). Bezirksvorsteher Hermann-Josef Krichel-Mäurer fragt nach Niedriglohnsektor und menschenwürdigem Wohnen. Die Antwort ist Bildung, auch über Kita-Plätze, wo Mönchengladbach gut dastehe. Am Ende gibt es überzeugten Applaus. „Mir fehlte das Soziale“, raunt ein Genosse Heinrichs später zu. Doch der OB-Bewerber will in die Mitte der Gesellschaft.

Als schon fast alle gegangen sind, stehen auf der Dachterrasse drei Nicht-Mitglieder: ein Konditor, ein Ex-Berufsschullehrer und ein junger Mann mit Skater-Affinität. Ihr Eindruck ist positiv: „Meine Stimme kriegt er“, sagen der Ex-Lehrer und der Konditor.