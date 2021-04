Umweltfreundliche Mobilität in Mettmann : Car-Sharing geht auch in Mettmann

Mettmann Der roter Stadtflitzer vor dem Gebäude der Kreisverwaltung an der Düsseldorfer Straße ist für alle da. Er ist der Auftakt eines Car-Sharing-Projekts. Um das Fahrzeug zu mieten, muss man sich einmal kostenfrei auf der Homepage des Anbieters registrieren.

Das Fahrzeug wurde am 1. März 2020 auf der Breite Straße stationiert. Aufgrund der gleichzeitig in Kraft tretenden Corona-Verschärfungen, die in einem Lockdown mündeten, wurde das Fahrzeug nicht aktiv beworben und auch zwischenzeitlich wieder entfernt.

„Das Fahrzeug wurde nicht erworben, wir haben einen Vertrag mit der Firma“, sagt Thomas Lekies aus dem Büro der Brügermeisterin. Gerüchteweise stand das Auto, ein VW up!, einem Benziner, an der Breite Straße und jetzt an der Kreisverwaltung, Inzwischen wurde der Car-Sharing-Parkplatz auf der Düsseldorfer Straße 47 im Bereich der Kreisverwaltung eingerichtet. Der dortige Standort verspricht eine höhere Nutzung des Fahrzeugs, insbesondere durch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Genutzt wird es laut Greenwheels von Menschen, die zwischen 25 und 50 Jahre alt sind, für kleinere Besorgungen oder auch von Familien für Ausflüge am Wochenende. Das Car-Sharing-Projekt läuft als Versuch bis ins zweite Quartal 2022, wie Thomas Lekies sagt. Dann wird ausgewertet, ob das Fahrzeug von der Bürgerschaft angenommen wurde und ob der Fuhrpark bei einer entsprechenden Auslastung des Fahrzeugs möglicherweise sogar wie in Ratingen erweitert wird. „In der Testphase haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit dem Car-Sharing zu machen“, sagt Marcel Alpkaya, der Klimaschutzbeauftragte der Stadtverwaltung: „Vielleicht überlegt der ein oder andere ja sogar, künftig kein eigenes Autos mehr anzuschaffen.“