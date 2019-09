Im Grenzlandstadion : 300 kleine Sportler in Bewegung

300 kleine Sportler in Bewegung

Rheydt Weitsprung, Pendelstaffel, Dauerlauf – das waren Disziplinen beim Sportfest der Grundschulen im Rheydter Grenzlandstadion. Das wurde zum letzten Mal von Nicole Rosing organisiert.

Wie viel Spaß Mannschaftssport machen kann, haben jetzt 300 Kinder von 24 Mönchengladbacher Grundschulen gezeigt. In Disziplinen wie Pendelstaffel, Weitsprung und Dauerlauf traten die 24 Mannschaften im Grenzlandstadion beim Leichtathletik-Sportfest gegeneinander an. „In einer Mannschaft sind zehn bis zwölf Kinder einer Schule, von der ersten bis zur vierten Klasse, Jungen und Mädchen gemischt“, erzählte Sporthelfer Tobias, der für seine Hilfe an diesem Tag, selbst schulfrei bekommen hatte.