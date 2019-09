Kolumne : Generation Mir doch egal

Mönchengladbach In dieser Woche geht es um das Klimaschutzpaket der Bundesregierung.

Für das als „großer Wurf“ angekündete Klimaschutzpaket der Bundesregierung hätte es früher bei die Bundesjugendspiele nicht mal eine Teilnahmeurkunde gegeben. Nach eine dramatisch inszenierte Nachtsitzung kam ein lauwarmer Kompromiss zwischen starke Industrielobby und schulschwänzende Dreikäsehochs raus. Es wurde zwar ein Preis für die CO2-Emission eingeführt, der liegt aber gerade mal bei zehn Euro pro Tonne. Zum Vergleich: Eine Maß auf dem Oktoberfest kostet knapp zwölf Euro und es wird mehr gesoffen als je zuvor. Abschreckung sieht anders aus. Da sind sogar die Freitagsdemos effektiver, selbst wenn man sie als getarntes Blaumachen abtut, denn wer seine Schulbildung absichtlich vernachlässigt, der kann sich später weder ein SUV noch eine Karibik-Kreuzfahrt leisten und das wär ja immerhin ein Anfang. Dass das Problem noch nicht in alle Köpfe angekommen ist, zeigt eine aktuelle Umfrage. Auf die Frage: „Was haben Sie dieses Jahr noch für ein Klimaziel?“ antworteten 83% der über 50-Jährigen: „Mallorca!“ Die meisten der sogenannten Best-Ager ist der Zustand von unser Planet herzlich egal, denn wenn es damit zu Ende geht, gucken die sich ohnehin längst die verseuchten Radieschen von unten an. Nirgends ist die Bewusstseinskluft größer als wie zwischen „Ich weiß, dass wir was tun müssen“ und „Ich seh nicht ein, dass ich was tun soll“. Sowas kennt man sonst nur bei internationale Auftritte von Borussia Mönchengladbach. Was damals die Gnade der späten Geburt war, ist klimatechnisch längst zur Gnade der frühen Geburt geworden. Das betrifft natürlich auch die Politiker, die heute die Weichen stellen sollen (außer vielleicht Philipp Amthor, falls dessen Frühvergreisung irgendswann endet) und so wird weiter lamentiert: „Warum soll ausgerechnet das kleine Deutschland Vorreiter beim Klimaschutz sein?“ Ja, warum? Vielleicht, weil es schön wär, wenn wir weltweit mal wieder die Besten wären. So wie früher im Fußball.