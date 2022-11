Infoveranstaltung in Mönchengladbach : Warum die Sozialwahlen wichtig sind

Infoveranstaltung in Mönchengladbach

Mönchengladbach 2023 sind mehrere zehn Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Bei einer Veranstaltung wurde jetzt über den Wert der Sozialwahlen informiert.

Kommendes Jahr findet die drittgrößte Wahl in Deutschland statt – zumindest, wenn man auf die Zahl der Wahlberechtigten schaut. Nach den Bundestags- und Europawahlen folgen die Sozialwahlen direkt auf Platz 3. Und dennoch können leider viele Menschen wenig bis gar nichts mit dem Thema anfangen. Das berichtete jedenfalls Peter Weiß (CDU), der Wahlbeauftragte der Bundesregierung , der aus Freiburg nach Windberg gereist ist. Dort informierte er zum Thema „Sozialwahlen und deren Bedeutung“. Eingeladen in den Saal der Pfarre St. Anna hatten die Katholische Arbeiternehmerbewegung (KAB) und die Kolping Diözesanverbände Aachen . Informationen zum Thema Sozialwahlen sollten vorgetragen und diskutiert werden.

Doch was genau sind das eigentlich für Wahlen? Die Sozialwahlen sind die Wahlen zu den Selbstverwaltungsgremien der Sozialversicherungsträger. Sie finden alle sechs Jahre statt. Und wichtig sind sie, weil Versicherte und Arbeitgeber darüber bestimmen, wer sie in den obersten Gremien bei den Krankenkassen, der Rentenversicherung und den Berufsgenossenschaften vertritt. Und in den Gremien werden zentrale Grundsatzentscheidungen beschlossen, etwa über den Haushalt der Krankenkasse, über neue Satzungsleistungen für Versicherte oder über die Besetzung von Widerspruchsausschüssen.