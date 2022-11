Star DJ will mehr Zeit für die Familie haben : Parookaville: Armin van Buuren legt Pause ein

Armin van Buuren war Stammgast bei Parookaville. Foto: Management

Weeze Noch ist das Line-Up für Parookaville 2023 nicht bekannt gegeben. Armin van Buuren wird nicht dabei sein. Er will mehr Zeit für seine Familie haben.

Der Vorverkauf für Parookaville läuft. Wie berichtet, sind erste Kategorien bereits ausverkauft. Offenbar fiebern die Fans dem Megaevent auch im Jahr 2023 entgegen. Noch ist offen, welche Stars vom 21. bis 23. Juli am Airport Weeze auftreten werden. Einer wird auf jeden Fall nicht kommen: der niederländische Star-DJ Armin van Buuren. Eigentlich gehört er fast zum Stammpersonal des Festivals und ist auch bei den Parookaville-Fans sehr beliebt. Auch 2022 lieferte er wieder eine gigantische Show auf der Mainstage ab. Doch im kommenden Jahr wird er in Weeze fehlen. Das teilte er jetzt in einem Interview mit Sunshine-Live (zu finden unter sunshine-live.de) mit. Der DJ erklärt dort ganz offen, dass er sein Leben umgekrempelt hat.

Armin van Buuren ist bekannt für seinen Perfektionismus mit dem er seine Liveshows angeht. Im Jahr 2019 kündigte er seine „This is me“-Show in Amsterdam an, die jedoch wegen der Pandemie zweimal verschoben werden musste. Schließlich konnte das Event im Juni 2022 stattfinden.

Parookaville 2022 war wieder ein echtes Spektakel. Foto: Markus van Offern (mvo)

„Während der Konzerte ging er zum ersten Mal an die Öffentlichkeit, indem er seinen Fans im Publikum mitteilte, dass er seit einiger Zeit mit Problemen persönlicher Art zu kämpfen hat“, so Sunshine Live. Die breite Masse erfuhr danach in einer Art Mischung aus Konzert-Highlights und der „This is me - Feel Again“-Doku von seiner depressiven Phase, seiner Abhängigkeit von der Bestätigung nach außen und seiner Suche zurück zu sich selbst.

Er sei von Show zu Show gereist, von Hotel zu Hotel, um ihn herum habe es eine riesige Maschinerie gegeben. Aber er sei unglücklich gewesen, so van Buuren in dem Interview. Er habe sich entschlossen, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Es mache ihn Glücklich mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter zu campen, obwohl er natürlich die Shows vermisse. „Ich habe gemerkt, dass es da mehr in der Welt gibt als Trance Music und DJs.“ Deshalb legt er jetzt eine Pause ein, auch bei Parookaville. „Ich bin in der komfortablen Situation, dass ich für ein Jahr Nein zu Parookaville sagen kann - in der Hoffnung, dass sie mich ein Jahr später wieder buchen wollen. Das ist für mich eine sehr harte Entscheidung, aber ich werde im Juli in den Urlaub mit meiner Familie fahren und in dieser Zeit keine Auftritte machen", so Armin van Buuren im Interview mit Sunshine Live.

Der Vorverkauf für Parookaville 2023 läuft. 2022 hatte es einen Besucherrekord gegeben. 225.000 Besucher waren an den drei Festivaltagen gezählt worden.

