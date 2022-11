Brauchtum in Mönchengladbach : Die Gladbacher Prinzengarde hat einen neuen Chef

Mönchengladbach Als Präsident fungierte Wendler 16 Jahre lang, ehe er nun als Vorsitzender gewählt wurde. Für ihn, so sagt er, war und ist es eine große Ehre.

Seit 25 Jahren ist Wendler Mitglied der Prinzengarde mit wechselnden, verantwortungsvollen Aufgaben. 1997 trat er in die Garde ein, war von 2000 bis 2002 Tanzmeister und ab 2002 bis 2005 deren Kommandant. Als Präsident fungierte Wendler 16 Jahre lang, ehe er nun als Vorsitzender gewählt wurde. Für ihn, so sagt er, war und ist es eine große Ehre, die Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach repräsentieren zu dürfen.

Da die Prinzengarde in dieser Session ihren 88. Geburtstag feiert, freut sich Frank Wendler auf die anstehenden Aufgaben, auf den Jubiläumsempfang am 6. November, 11.11 Uhr, in der Stadtsparkasse am Bismarckplatz und den Generalappell des Traditionscorps am 14. Januar 2023 in der Kaiser-Friedrich-Halle. Weiter wurden auf der Jahreshauptversammlung folgende Gardemitglieder neu gewählt: Kommandant Erik Monforts, Feldmeister Stephan Borchardt und Presseoffizier Heiko Gauls.