Rock im Park 2023 : Alle Infos zu Tickets, Anreise und Programm

Nürnberg Das Festival Rock im Park findet auch 2023 wieder statt. Ab dem 2. Juni heißt es für Musikfans wieder für ein Wochenende feiern mit jeder Menge Bands und Solo-Künstlern. Alle Infos zu Tickets, Anreise, Camping und Programm.

Gleichzeitig zu „Rock am Ring“ auf dem Nürburgring in der Eifel wird „Rock im Park“ veranstaltet. Bei beiden Festivals treten dieselben Künstler auf, allerdings an unterschiedlichen Tagen. Was Sie zu „Rock im Park“ 2023 wissen müssen.