Event in Mönchengladbach Das erwartet die Besucher auf der Baumesse

Die „BaumesseE GmbH“ ist nach eigenen Angaben der größte Veranstalter von regionalen Publikumsmessen rund um die Bereiche Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen. Baumessen finden dabei in verschiedenen Städten in Deutschland statt, darunter in Essen und Braunschweig. Parallel zur Baumesse in Mönchengladbach gibt es die gleichnamige Veranstaltung an diesem Wochenende auch in Münster – mit entsprechend anderen lokalen Unternehmen vor Ort.