Zeugen gesucht Polizei verfolgt Auto nach Trickdiebstahl in Wetschewell

Mehrere Personen haben am Dienstag, 21. März, gegen 11 Uhr eine 69-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Straße Wetschewell bestohlen. Eine Streifenwagenbesatzung verfolgte anschließend das Auto, in dem die Tatverdächtigen saßen. Nun werden Zeugen gesucht.