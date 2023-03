Mönchengladbach informiert Diese Kitas werden am Donnerstag bestreikt

Seit dem 14. Februar wurden städtische Kindertageseinrichtungen bereits sechs Mal bestreikt. Zuletzt blieben am Mittwoch, 21. März, acht Einrichtungen komplett geschlossen, zwölf arbeiteten im Notbetrieb. Am vergangenen Mittwoch war es wegen einer großen Verdi-Kundgebung in Mönchengladbach zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. 10.000 Demonstrationsteilnehmer forderten mehr Lohn. Sie waren unter anderem mit mehr als 200 Bussen angereist.