TV 1848 und Mülfort-Bell in der Verbandsliga In den entscheidenden Saisonphasen gepunktet

Das schnelle Akklimatisieren an die höhere Spielklasse lag zum Teil am neuen Trainer Sven Anton, 2008 bis 2011 Bundesliga-Trainer bei Evivo Düren. Inzwischen lebt Anton seit mehreren Jahren in Mönchengladbach und kam so auch mit den Verantwortlichen bei Mülfort-Bell in Kontakt. „Das Training hat viel mehr Tiefe. Früher waren es komplette Handlungsabläufe, nun sind es spezifische Abläufe. Es geht um Automatismen, oft wird stundenlang nur eine Bewegung trainiert. Das geht mehr in Richtung Profitraining, was in der Klasse auch erforderlich ist. Es verlangt einem aber auch viel ab“, sagt Müller. Das brachte früh die erwünschte Entwicklung, stagnierte jedoch zur Saisonmitte. „Kurz vor Weihnachten hatten wir eine kleine Schwächephase, die war weniger physisch, sondern eher mental“, sagt Müller und fügt an: „Die Spielweise fordert einem viel ab. Die Mannschaft hat es dann nicht immer komplett umgesetzt. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken. Wir haben in dieser Phase zu viel gedacht und zu wenig gespielt.“