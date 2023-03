Insel Tobi in Mönchengladbach Die „Insel“ ist Rückzugsort für schwerstkranke Kinder

Tom sitzt auf einer weichen Yogamatte und spielt mit bunten Kugeln. Er ist 15 Monate alt, als Frühgeburt ist seine Entwicklung verzögert. Seit einigen Tagen erst kann er die für ihn individuell passierte Kost vom gereichten Löffel essen, Flüssigkeit nimmt er weiterhin über eine Sonde auf. Ob Tom geistig behindert ist, lässt sich in seinem Alter noch nicht feststellen. Tom ist in der Obhut der Insel Tobi, weil sich seine alleinerziehende Mutter, einer Operation unterziehen muss. Tom ist in Pflegegrad 4 eingestuft. Mit der Einstufung verbundene Pflege- und Betreuungsleistungen aus der Pflegekasse erhält derjenige, wer unter einer schwersten Beeinträchtigung der Selbstständigkeit leidet. Insgesamt existieren fünf unterschiedliche Grade.