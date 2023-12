Show im Wickrather Kunstwerk Ein Abend mit „Dancing Queen“ und „Waterloo“

Nun kommt die Konzert-Show Ende Februar (Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr) noch einmal nach Mönchengladbach. „One Night with ABBA“ werden im Wickrather Kunstwerk in großer Orchesterbesetzung die größten Hits der erfolgreichsten schwedischen Band aller Zeiten live präsentieren, verspricht der Veranstalter. Von „Waterloo“ und „Mamma Mia“ bis „Dancing Queen“ und „Thank you for the Music“ sollen die bekanntesten Lieder der legendären Band zu hören sein.