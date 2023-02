Geburten in Mönchengladbach „Eli“ ist 2022 erneut die geburtenstärkste Klinik in NRW

Der Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe am „Eli“, Harald Lehnen, freut sich über die nun veröffentlichten Zahlen, „da bundesweit die Geburtenrate seit Jahren rückläufig ist. Im Vergleich zum vergangenen Jahr in NRW um 6,3 Prozent, bundesweit sogar um 7,2 Prozent.“ Die Geburtshilfe des „Eli“ trotze diesem Trend. Allerdings führten temporäre Ausweitungen des eigentlichen Einzugsgebietes an Spitzentagen auch zu einer hohen personellen sowie räumlichen Belastung der Geburtshilfe: „Wir decken den Kreis Heinsberg ebenso ab wie Teile der Kreise Neuss und Viersen, unsere Gebärenden kommen zunehmend auch vom unteren Niederrhein, also etwa auch aus Kleve und Goch“, so Lehnen.