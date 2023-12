Krankenhäuser in Mönchengladbach Notaufnahmen sind derzeit stark beansprucht

Dabei handele es sich aber immer nur um Minutenaufnahmen. Das bedeutet, wenn ein Rettungsdienst (RTW) mit einem Notfall-Patienten ein Krankenhaus ansteuern will, werden ihm diese kurzzeitig als Rot angezeigt. Er muss ein anderes in der Umgebung auswählen. Es kann also passieren, dass ein RTW nach der Alarmierung in Rheindahlen nach Neuwerk fährt. Oder, wenn alle vier Mönchengladbacher Krankenhäuser gleichzeitig abgemeldet sind, kann der Transport aus einem Randbezirk von Mönchengladbach auch zum Beispiel in eine Klinik in Viersen oder Erkelenz gehen. Sollten alle vier Mönchengladbacher Krankenhäuser keinen Behandlungsplatz frei haben, bedeute das aber auch, dass der RTW eigentlich wieder jedes der vier Gladbacher Häuser ansteuern kann, erklärt Stollenwerk. Denn in einem solchen Fall würde dann aus einem Ausweichraum ein Schockraum gemacht.