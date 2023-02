Kolumne Live dabei Klangvolle Rückkehr der Plexiphones

Ihr ureigener Sound, der durch tanzbaren Dark- und Power-Pop geprägt ist, ließ den Fans kaum die Zeit zum Verschnaufen. Ohne Pause und erst nach knapp zwei Stunden und langen Zugaben entließen die Fans Sänger Wolfgang Kemmerling, Bassmann Kurt Schmidt, Schlagzeuger Rudi Tiedemann, Keyboarder Michael von Hehl, Gitarrist Christoph Brandenburg und Percussionist Ulli Höckendorf. Die Musiker waren erkennbar geschafft, aber glücklich. Das Sextett vom Niederrhein kann in der beinahe zehnjährigen Bandgeschichte bislang auf einige Höhepunkte zurückblicken. Konzerte in England (London, Oxford), zahlreiche Platzierungen in den Deutschen Alternative Charts, gemeinsame Auftritte mit Top-Bands wie ZZ-Top und Alphaville und internationale Radioeinsätze gehören dazu. Die Veröffentlichung des vierten Albums wird für April erwartet. Ein weiteres Highlight steht Plexiphones in Kürze ins Haus: Am 17. Februar geben sie mit der Synthie-Pop-Band Heaven17 aus dem britischen Sheffield ein gemeinsames Konzert in der Red Box. Schon jetzt freuen sich die Electro-Rocker auf ein erfolgreiches 2023.