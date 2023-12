Neuer Anlauf in Hochdahl Madrigalchor holt abgebrochenes Konzert nach

Er befinde sich nun auf dem Weg der Besserung. Wegen des Notfalls hatte der Chor sein Konzert abgebrochen, an Weitermachen war nicht zu denken. Da er sich aber lange Zeit darauf vorbereitet hat und es nicht komplett ausfallen lassen wollte, wird ein Ersatztermin angeboten. Ausgeguckt wurde Samstag, der 6. Januar, wiederum um 17 Uhr in der Neanderkirche am Neanderweg in Hochdahl.