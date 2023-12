Musik in Dormagen Secret Fire – neuer Name, neues Repertoire

„Gleich bei der ersten Probe merkten wir, dass diese Kombination einfach passt wie der berühmte Arsch auf Eimer“, lässt sich die Band zitieren. Gemeinsam bereitet sich die Band momentan mit Hochdruck auf die schon zahlreich gebuchten Auftritte im neuen Jahr vor, wie sie sagen. Der erste Auftritt von Guns n‘ Poses findet am 16. März 2024 im „The Pogs“ in Mönchengladbach-Rheydt statt. Danach geht’s am 6. April in der Tankstelle Dormagen weiter. Der „ganz große“ Auftritt stehe jedoch mit der momentan sehr angesagten Band Versengold am 29. Juni in Rommerskirchen an.