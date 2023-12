Langenfelder Band Jim Button‘s spielen im Schauplatz

(og) Die Langenfelder Coverband Jim Button‘s bringt am Donnerstag, 28. Dezember, Schwung in die wintermüden Knochen. Die Band tritt ab 19.30 Uhr im Schauplatz an der Hauptstraße auf. Es gibt keine Stühle. Torsten Kruck kündigt ein „Vollgas-Konzert“ mit großer Lichtschau an. Die Coverband wird Stücke von den Ärzten, den Sportfreunden Stiller (Ein Kompliment) bringen. „Das Stück bricht jedes Eis“, weiß Bandleader Torsten Kruck. Viel Deutschsprachiges sei dabei. Erstmals ist die Langenfelder Band im Schauplatz zu Gast. Bislang hat sie im Schaustall am Winkelsweg gespielt. „Aber das ist zu klein geworden“. so Kruck. Für das Konzert am Donnerstag gibt es noch Karten. Sie kosten 20 Euro, ermäßigt 17 Euro.