Vorfall in Mönchengladbach Amokdrohung an der Bischöflichen Marienschule

Zuerst Gelsenkirchen, dann Krefeld, jetzt auch Mönchengladbach. An der Bischöflichen Marienschule hat es eine Amokdrohung gegeben. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte ein Polizeisprecher am Dienstag, 31. Januar, mit, dass die Kriminalpolizei „nach strafrechtlich relevanten Schmierereien Ermittlungen aufgenommen“ hat. Strafrelevantes wurde angeblich für Valentinstag, den 14. Februar, in der Jungentoilette an eine Wand geschrieben. Was genau angekündigt wurde, wollte die Polizei nicht verraten.