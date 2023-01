Junges Familienglück Aleyna ist Mönchengladbachs Neujahrsbaby

Mönchengladbach · Kurz nach 3 Uhr ist das kleine Mädchen in Rheydt geboren worden. Das „Eli“ könnte wieder das geburtenstärkste Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen sein. In Neuwerk sank die Zahl der Entbindungen zuletzt. In der Silvesternacht gab es dort keine einzige.

01.01.2023, 17:00 Uhr

Freuen sich über das erste Baby im neuen Jahr: Mama Sylvia Freese mit der kleinen Aleyna sowie der Leiterin der Wochenstation Judith Ihnen (in Weiß), Hebamme Beata Reichel (in Rot) und Oberärztin Ariane Sporkmann (in Blau) im Elisabeth-Krankenhaus. Vater Sehmu Taspinar hat zum Zeitpunkt des Fotos das ältere Kind der kleinen Familie betreut und war deshalb nicht bei der Aufnahme dabei. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)