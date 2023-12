Kolumne Mensch Gladbach Einfach mal etwas abrüsten in der Verkehrsdebatte

Wenn jemand für eine Sache brennt, sich – aus welchen Gründen auch immer – in etwas eingearbeitet und viel Wissen dazu gesammelt hat, sollte er (oder sie) auch dafür kämpfen. Das ist die Basis von Weiterentwicklung und deshalb grundsätzlich gut. Es ist sogar verständlich, wenn mal impulsiv die Emotionen mit einem durchgehen. Aus Überzeugung, manchmal auch aus Verzweiflung, dass die Gegenseite die doch guten Argumente nicht übernehmen will. Und dennoch ist es in den meisten Fällen klüger, geduldig, gelassen und diplomatisch zu sein, weil man sich nur so dem Ziel nähern kann.