Taekwondo-Meisterschaften in Nürnberg Achter Deutscher Meistertitel für Nettetalerin Folgmann

Im Halbfinale kämpfte sie gegen Dilan Durgun, die den Nettetalern wohl bekannt ist. Vereinskameradin Frieda Steinkühler hatte schon häufiger in der Jugend gegen sie gekämpft. Dilan Durgun schaffte es, durch ein Angriffsfeuerwerk am Anfang der ersten Runde mit 6:0 in Führung zu gehen. Die 26-jährige Folgmann blieb gelassen, weil sie wusste, dass die Verlerin dieses hohe Tempo nicht lange halten wird. In der zweiten Hälfte der ersten Runde erhöhte nun die Bundeskaderkämpferin merklich den Druck. Sie drehte den Kampf zu ihren Gunsten und beendete die Runde mit 12:6. In der zweiten Runde spielte die Nettetalerin ihre gesamte Routine aus und ließ die Angriffsversuche von Dilan Durgun ins leere laufen. Selber sammelte sie dann Punkt für Punkt. Am Ende stand so ein deutlicher Sieg nach zwei Runden mit 10:0. Damit stand Madeline Folgmann im Finale.