Präventionsprojekt in Mönchengladbach Die „Starke Kinder Kiste“ für Kitas

In der Mönchengladbacher Kinderinsel sind es die Fünf- und Sechsjährigen, die „Schnüffelnasen“, die sich dienstags bis freitags in zwei kleinen Gruppen zu je elf Kindern treffen. Eine Woche ist je einem der sechs Präventionsprinzipien gewidmet. Zuletzt waren die Gefühle an der Reihe. „Meine Gefühle sind richtig“, so heißt ein Prinzip. Die Kinder hörten ein Geschichte. Dann wurde über das Thema Gefühle geredet. Die Kinder stellten verschiedene Gefühle dar, dabei werden sie fotografiert und die Bilder aufgehängt. Daraus, so Verlinden, ergaben sich auch mit den jüngeren Kita-Kinder anregende Gespräche. Dass Gefühle zwiespältig, vielfältig sein können, das wurde diskutiert. Aber es wurde nicht nur geredet. Auch gespielt, gebastelt, gemalt und gesungen. „Alle Sinne und Ebenen werden angesprochen“, so Nicole Nießen. Weitere Präventionsprinzipien sind der Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen, die Unterscheidung zwischen angenehmen und unangenehmen Berührungen, die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, wenn das Kind etwas allein nicht schafft, der Merksatz „Mein Körper gehört mir“ sowie die Möglichkeit des Kindes, „nein“ zu rufen, wenn etwas passiert, das das Kind nicht möchte. Die Reaktionen der Mädchen und Jungen sind durchweg positiv. „Manche arbeiten ganz aktiv mit, andere sind still, aber man merkt, dass sie aufmerksam dabei sind. Die Kinder öffnen sich mehr und mehr“, erzählen Nießen und Verlinden. „Das hallt nach bei den Kindern“, so ihre Beobachtung. Wichtig ist ihnen zu betonen, dass die Projektarbeit in einem geschützten Raum stattfindet, in dem eine gute und wertschätzende Atmosphäre herrscht.