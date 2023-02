Weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze Raiders machen mit der TG Düsseldorf III kurzen Prozess

Beim Heimspiel gegen die TG bekam Odenkirchens Teamchef Pasquale Rendina an der Seitenlinie Unterstützung von Aleksandar Aleksic, ehemaliger jugoslawischer Nationalspieler und Bundesligatrainer. Aleksic stellte die Raiders insbesondere in der Defensive bestens auf die Düsseldorfer ein, sodass die Gäste überhaupt nicht ins Spiel fanden. Daraus resultierte die komfortable 25:5-Führung nach dem ersten Viertel. Die aggressive und intensive Spielweise in der Arbeit gegen den Ball funktionierte auch in der Folge – beinahe das gesamte Spiel über –, sodass die Düsseldorfer lediglich im dritten Viertel ein wenig zu ihrem Spiel fanden: Und dann wurde es gleich gefährlich. „Wir haben es verstanden, die Düsseldorfer drei Viertel lang beim Aufbauspiel erfolgreich unter Druck zu setzen. So fanden sie nicht ihren Spielrhythmus und konnten fast das gesamte Spiel ihre Stärken gegen uns nicht ausspielen“, erklärt Pasquale Rendina. Als das im dritten Viertel kurzzeitig nicht gelang, ging dieses mit 25:15 an die TG Düsseldorf III. „Wenn man die TG spielen lässt, dann sind sie gut und machen auf einmal viele Punkte“, ergänzt Aleksandar Aleksic.