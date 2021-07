Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie : Mönchengladbach bietet Impfungen ohne Termin an

Das Impfzentrum Mönchengladbach befindet sich am Nordpark. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Im Impfzentrum am Nordpark sollen bei einer gezielten Aktion Menschen geimpft werden, die zuvor keinen Termin ausmachen müssen. So werden die Hürden zur Impfung gegen das Virus weiter gesenkt.

Ganz spontan zur Corona-Impfung – was vor ein paar Wochen noch undenkbar war, soll jetzt Realität werden. Wie die Stadt Mönchengladbach am Freitagmittag mitteilt, finden kommende Woche Sonderaktionen mit MRNA-Impfstoffen statt. Diese erfolgen am Mittwoch und Donnerstag,14. und 15. Juli, sowie am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juli, jeweils von 8 bis 20 Uhr. Wie die Stadt weiter verkündet, stehen an diesen Tagen jeweils 1000 Impfdosen zur Verfügung.

Geimpft werden können Personen ab 16 Jahren. Mitzubringen seien lediglich ein gültiger Personalausweis und der Impfpass, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Wie ein Stadtsprecher zudem auf Nachfrage bestätigt, richtet sich die Aktion nicht nur an Menschen aus Mönchengladbach. Außerdem gelte sie sowohl für die Erst- und die Zweitimpfung. Und: „Wer im Rahmen dieser Aktion eine Erstimpfung wahrnimmt, bekommt gleichzeitig einen Termin für die Zeitimpfung“, so der Sprecher.

Info Hier befindet sich das Impfzentrum Mönchengladbach Adresse Am Nordpark 260, 41069 Mönchengladbach Öffnungszeiten täglich von 8 bis 20 Uhr Anreise Das Impfzentrum im Nordpark ist über den ÖPNV mit der Linie 008 erreichbar: Haltestelle Nordpark Impfzentrum. Auch die Anreise mit dem Auto ist problemlos möglich. Im Umfeld des Impfzentrums befindet sich ein großer Parkplatz.

„Alle Personen, die das Impfangebot annehmen, erwerben nicht nur einen sehr guten individuellen Schutz vor der Erkrankung, sondern schützen auch andere“, betont Oberbürgermeister Felix Heinrichs, der zugleich ankündigt, dass derzeit darüber hinaus Impfaktionen mit mobilen Impfteams im Stadtgebiet vorbereitet werden.

Die viertägige Impfaktion im Impfzentrum selbst kann nach Stadtangaben wegen der steigenden Impfstoffmenge in Mönchengladbach ermöglicht werden.

Meldungen von Städten, die ähnliche Aktionen durchführen, haben sich zum Ende der Woche gehäuft. So war es in Duisburg bereits am Donnerstag möglich, ohne Termin ins Impfzentrum zu fahren und sich immunisieren zu lassen. Voraussetzung dort war, dass der Impfling seinen Wohnsitz in Duisburg hat. Solingen will ab Montag das Impfen ohne Termin möglich machen – zunächst für eine Woche. Weitere Städte, die die Terminpflicht zumindest teilweise aufheben wollen sind Hagen und Münster. Im Kreis Wesel wird das Impfzentrum kommende Woche für einen Tag für alle geöffnet. Im Rhein-Kreis Neuss können seit Freitag alle Impfinteressierten ohne Anmeldung ins Impfzentrum kommen und sich impfen lassen. Terminvereinbarungen über das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung sind indes wie gewohnt möglich.

