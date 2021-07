Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 9. Juli 2021) : In Mönchengladbach gilt die Inzidenz-Stufe 0

Seit fast drei Wochen ist in Mönchengladbach kein neuer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Die Stadt meldete keine neue Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit mehr als fünf Tagen unter einem Wert von zehn. Dadurch sind weitreichende Lockerungen möglich.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Freitagmorgen (Stand: 10 Uhr) gemeldet, dass keine neuen Nachweise auf das Coronavirus verzeichnet wurden. Damit sind aktuell 15 Personen in Mönchengladbach mit Covid-19 infiziert. 47 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet liegt am Freitagmorgen bei 3,1. Damit fällt Mönchengladbach in die neu eingeführte „Stufe 0“. Diese gilt für Kommunen, die seit mindestens fünf Tagen eine Inzidenz von zehn oder weniger aufweisen. In Mönchengladbach ist dies seit 17 Tagen der Fall. Dadurch sind weitreichende Lockerungen möglich.

Nach Angaben der Stadt Mönchengladbach wurde das Virus seit März 2020 bei 11.004 Menschen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.757 Personen nicht mehr infektiös. 232 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben. Diese Zahl ist seit nunmehr fast drei Wochen stabil. Seit dem 20. Juni wurde kein neuer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: 10 Uhr) wird aktuell ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation eines Mönchengladbacher Krankenhauses behandelt. Diese Person wird invasiv beatmet.

(RP)