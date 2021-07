Für alle über 16 Jahre : Kreis Wesel öffnet Impfzentrum am nächsten Sonntag – kein Termin nötig

Der Blick in das Impfzentrum in der Weseler Niederrheinhalle. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wesel Der Kreis Wesel setzt auf eine spezielle Aktion, um die Impfkampagne voranzutreiben. Kommen dürfen Personen, die weiter auf ihre Erstimpfung warten müssen. Was zu beachten ist.

Am Sonntag, 18. Juli, haben im Impfzentrum in Wesel alle Personen über 16 Jahre die Möglichkeit, sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen. Von 9 bis 18 Uhr ist das Impfzentrum in der Niederrheinhalle, An de Tent 1, an diesem Tag geöffnet. Wie der Kreis Wesel mitteilt, gilt das Angebot ausschließlich für Personen, die noch auf ihre Erstimpfung warten. Sie bekommen das Vakzin der Firma Biontech gespritzt und erhalten im Anschluss sofort einen Termin für ihre Zweitimpfung.