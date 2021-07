Natur-Kolumne : Gestatten, mein Name ist Falke. Turmfalke!

Elke Kamper, Naturkolumne Mönchengladbach Foto: Tessa Fischer

Mönchengladbach Unsere Kolumnistin, die Waldfee, hat dieses Mal einen Vertreter geschickt. Es ist einer, der weiß, wie man sich mucksmäuschenstill anpirschen kann, um Dinge zu sehen, die man sonst nie entdeckt. Das wird hier ganz genau erklärt.

Liebe Fans der Naturkolumne, meine Freundin, die Waldfee, ist ausgeflogen. Sie hat sich eine kurze Auszeit genommen und hat mich gefragt, ob ich nicht an ihrer Stelle die Naturkolumne schreiben möchte. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Meine Kollege, der Buntspecht, durfte ja im letzten Jahr schon alles über sich erzählen. Da war ich schon ein bisschen neidisch. Aber jetzt bin ich dran!

Ich stelle mich eigentlich nicht gerne in den Vordergrund. Das ist auch überhaupt nicht gut, wenn man zu den jagenden Vögeln gehört. Für uns Turmfalken ist es überlebenswichtig, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und dann schnell Aufmerksamkeit erregen, wenn wir unsere Jagdkünste anwenden. In der Balzzeit geht es natürlich etwas lauter und wilder zu. Da zeigen wir uns und schreien auch schon mal ziemlich laut, um auf uns aufmerksam zu machen und einen Partner oder eine Partnerin zu finden.

Aber von vorne: Ich bin so aufgeregt, dass ich mich erst noch ein wenig sortieren muss. Ich bin ein Turmfalkenweibchen und eine große Freundin vom Nisten in Kirchtürmen, bin aber auch sehr gerne im Wald unterwegs, denn ich lege meine Eier auch schon mal in einem Baum ab (in Elster- oder Krähennestern). Es gibt auch nette Menschen, die extra Nisthilfen für mich aufbauen. Dabei ist darauf zu achten, dass wir Halbhöhlenbrüter sind und dass wir trotz Nisthilfe nicht bei euch im heimischen Garten brüten werden. So eine Nisthilfe ist eher dazu gedacht, sie im Wald oder an alten Gebäuden anzubringen. Die Waldfee hat mich kennengelernt, als sie mal wieder im Wald mit einer Gruppe Kindern unterwegs war, und ich war zufällig gerade in eine solche Nisthilfe eingezogen. 33 Tage habe ich die Eier ausgebrütet. Ich habe mich total gefreut, denn es waren sieben Eier, und alle meine Küken haben sich ganz kräftig entwickelt. Das war es dann auch für dieses Jahr, denn als Turmfalkenweibchen habe ich nur eine Brut im Jahr. Wir sind die einzige Falkenart, die in Deutschland brütet, bei denen das Weibchen und das Männchen völlig unterschiedlich aussehen. Mein Turmfalkenmann hat wirklich ein absolut tolles Gefieder. Mein Gefieder ist nicht ganz so prächtig, aber das finde ich eigentlich sehr nützlich bei der Jagd und bei der Aufzucht der Kinder. Bei der Jagd könnt ihr uns in der Luft erkennen, denn wir vibrieren und stehen fast statt zu fliegen, wenn wir uns auf die Beute konzentrieren. Das ist total praktisch, denn so fallen wir unserer Beute kaum auf, die eigentlich auf die großen Bewegungen von Flügeln achtet.

Die Waldfee möchte, dass ich euch noch ein Spiel mit auf den Weg gebe. Ich denke, ihr solltet alle einmal lernen, wie wichtig es ist, bei der Jagd ganz still und fokussiert zu sein. Wenn ihr das nächste Mal in den Wald geht, dann nehmt euch eine Strecke vor, auf der ihr versucht, ganz besonders viele unterschiedliche Tiere zu entdecken. Dazu macht ihr sogenannte Adleraugen und einen Schleichgang. Ihr lauft ganz leise und langsam auf den Außenkanten von euren Schuhen. Da habt ihr nur eine ganz kleine Fläche, die Krach machen kann beim Auftreten. Zusätzlich guckt ihr mit den Augen ganz starr in die Ferne und konzentriert euch mit diesem weiten Blick auf alles, was in der Ferne liegt, so als wolltet ihr durch die Dinge hindurchschauen. Das macht euch so leise und konzentriert, dass die Tiere viel näher zu euch kommen und sich durch euch nicht so sehr gestört fühlen.

Ich liebe es, über den Wald zu fliegen und zu sehen, wie ihr versucht, ganz stille Beobachter und Beoachterinnen zu sein. Und vergesst dabei auch nicht, mich beim Jagen auf den Feldern, die um den Wald herum liegen, zu beobachten. Je mehr ihr über mich wisst, desto mehr Spaß macht es euch, mein Verhalten noch besser zu erforschen. Viel Spaß im Wald mit der Waldfee und all den tollen Tieren. Eure Turmfalkin!