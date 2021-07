Star-DJ Marc Romboy aus Mönchengladbach : „Das hat den Leuten schon enorm gefehlt“

Der Mönchengladbacher House-DJ Marc Romboy wird weltweit gebucht. Hier 2017 in dem Beiruter Club AHM. Foto: Karl Sfeir

Interview Mönchengladbach Ab Freitag (9. Juli) dürfen viele Clubs in NRW wieder öffnen. Und auch wenn noch nicht jede Diskothek an diesem Wochenende dabei ist, ist bei dem Mönchengladbacher Marc Romboy die Vorfreude groß. Er ist weltweit bekannter und gebuchter Komponist, DJ und Produzent elektronischer Musik. Warum die Öffnungen nun wichtig sind und was er bei bisherigen Auftritten beobachtet hat, sagt er im Interview.