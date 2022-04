Im Kreis Viersen : Corona-Impftermine an Karsamstag und nach Ostern

Auch in den kommenden Tagen gibt es im Kreis Viersen die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Foto: dpa/Robert Michael

Kreis Viersen Der Kreis Viersen bietet am Karsamstag, 16. April, weitere Impfungen gegen das Coronavirus an – auch für Kinder. Die Impfungen werden im Impfzentrum des Kreises Viersen an der Heesstraße in Viersen-Dülken durchgeführt (ehemaliges Cornelius-Hospital).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer sich dann dort impfen lassen möchte, muss vorab online einen Termin buchen über die Internetseite www.kreis-viersen.de (dort weiter unter „Informationen zum Corona-Virus“). Personen ab zwölf Jahre werden am Karsamstag von 8 bis 11 Uhr geimpft, Kinder zwischen fünf und elf Jahren am Samstag zwischen 11.30 und 14.30 Uhr. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung von Kindern, wenn das Risiko eines schweren Verlaufs vorliegt oder Angehörige des Kindes zu Risikopatienten gehören. Nach Aufklärung können auch gesunde Kinder ohne Risikofaktoren geimpft werden. Die Kinder erhalten den Kinderimpfstoff von Biontech. Kinder können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden.

Weitere Impftermine im Impfzentrum für verschiedene Altersgruppen und Impfstoffe bietet der Kreis Viersen dann wieder ab Dienstag, 19. April, an. Auch diese sind über die Internetseite des Kreises buchbar. Ebenso muss dort online vorab ein Termin vereinbart werden, wenn man sich am Dienstag, 19. April, bei der mobilen Impfaktion des Kreises im ehemaligen Getränkemarkt an der Umstraße 2 in Grefrath impfen lassen will. Dort gibt es für Personen ab zwölf Jahre von 15 bis 19 Uhr Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Keinen Termin benötigen hingegen Impfwillige ab zwölf Jahren, die sich am Donnerstag, 21. April, im Impfbus gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Der Bus steht von 15 bis 19 Uhr an der Jakob-Frantzen-Halle in Willich (Parkreihe an der Skaterbahn).

(biro)