Kolumne Denkanstoß : Über Polizeischutz für die jüdische Gemeinde

Mönchengladbach Auch in Mönchengladbach wird die Synagoge der jüdischen Gemeinde oft von Beamten bewacht, um sie zu schützen. Pfarrer Albert Damblon sorgt sich um den Umgang der Gesellschaft mit jüdischen Mitbürgern.

In unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die sie bedrohen. Allzu schnell wird in letzter Zeit mit dem Finger auf die Islamisten gezeigt. Die radikalisierten Muslime seien schuld. Seitdem wir Flüchtlinge in unser Land gelassen hätten, lebten Jüdinnen und Juden angeblich nicht mehr in Sicherheit. Selbstverständlich muss genau beobachtet werden, was sich in der islamistischen Szene tut und wie ihr Terror gestoppt werden kann. Aber irgendwie machen wir es uns zu leicht. Wir meinen, einen Schuldigen gefunden zu haben und merken nicht, was in unseren Köpfen und Herzen passiert. Gerade bei vielen Deutschen ist doch antijüdisches Gedankengut zu Hause. Als vor nicht allzu langer Zeit die Synagogen gestürmt und in Brand gesetzt worden sind, lebten keine Muslime in Deutschland. Unsere Vorfahren waren dabei und haben zugeschaut.