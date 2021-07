Zurück zur Kita-Normalität : „Der blöde Corona“

Die Pfiffikus-Kinder und ihre Betreuer, Nevin Kiziltepe, Kirsten Grabowski, Nicola Grosch, Samira Rippegather, Fawziyo Fatnani und Lukas Keysers freuen sich. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In den Kitas startet wieder der Normalbetrieb. Für viele Mädchen und Jungen ist das am Anfang komisch, aber auch sooo schön – vor allem, wenn’s ein Überraschungsfest gibt. Ein Erfahrungsbericht aus Kindersicht.

Endlich, es geht wieder los! Corona hat sich nämlich im Moment verkrümelt. Die Erwachsenen sagen zwar, dass wir trotzdem noch aufpassen müssen und wir vielleicht auch eine neue Welle kriegen, aber uns ist das egal. Jetzt ist jetzt, was geht uns später an!

Für uns zählt erstmal, dass wir wieder aus unseren festen Corona-Gruppen raus sind, und wir alle zusammen spielen dürfen. Zuerst war das schon ein bisschen komisch: einfach in einen anderen Raum, nicht wissen, wer da gerade ist, was hat sich alles verändert. Aber das hat gar nicht lange gedauert. So turboschnell wie wir hin- und hergelaufen sind, so turboschnell haben wir auch den ganzen Pfiffikus wieder zurückerobert.

Info Ein Kinderfest zum ersten Tag im Kita-Vollbetrieb Als Überraschung hatten die Erzieherinnen und Erzieher ein Fest vorbereitet mit Hüpfburg, Popcorn, Puppentheater, Kinderschminkaktion und Ponyreiten. Die Vornamen im Bericht gehören zu den Erziehern sowie Kita-Angestellten und -Helfern. Als Dankeschön gab es am Folgetag von den Eltern und von den Kindern Blumen für das Kita-Team.

Natürlich waren auch die „Erzieher“ unterwegs, obwohl die Großen immer noch viel vorsichtiger sind als wir. Die stehen immer noch eins-hundert-fünfzehn* viele Meter auseinander, und auch unsere Eltern bleiben noch ein bisschen draußen, weil dieser Corona ja immer noch nicht ganz verschwunden ist. Wenn die Exzellenz** irgendwo ganz unten ist, dann können Mama und Papa auch rein. Bestimmt brauchen wir dann auch keine Wäscheleine mehr am Tor, damit wir unsere vermissten T-Shirts und Socken wiederfinden. Die Überraschung, die die Erzieher für uns am ersten Tag machten, hat uns umgehauen. Wir konnten gar nicht verstehen, was los ist, denn wir haben so lange kein Kinderfest mehr mitgemacht. Wir wussten gar nicht, was wir zuerst machen sollten.

Es gab eine richtige Hüpfburg, die Anja für uns abgeholt hat. Stephan und sie haben die sogar extra getestet, damit uns nix passiert. Weil die Hüpfburg ja nun die beiden ausgehalten hat, durfte der Klein-Pfiffikus als erstes mit und auf Janine hüpfen. Manchen von uns war der ganze Trubel viel zu viel, die sind lieber mit Valentina und Sherin zum Schaukeln gegangen. Martina ist aus Düsseldorf gekommen und hat die Großmutter und den Kasper mitgebracht. Der war auch so froh, uns endlich wiederzusehen, obwohl er auch unbedingt Urlaub an einem See machen wollte. Nevin hat die „Kleinen“, die den Kasper ja noch nie gesehen hatten, begleitet. Sie hat sich Sorgen gemacht, dass die Angst kriegen könnten, denn in der Turnhalle war es ja ein bisschen unheimlich. Aber da hat sie sich mächtig geirrt, die sind alle bis zum Ende geblieben. Die Zuckerwatte und das Popcorn fanden wir alle total klasse, Jessica und Zara haben das prima gemacht. Marion und Michèle haben bei den Klecksen geschminkt und Glitzer-Tattoos auf die Arme gemalt. Eigentlich wollen wir die für immer behalten. Aber wir kennen ja unsere Eltern, die werden uns bestimmt heute Abend in die Badewanne stecken. Riesig war, dass Maddox mit dabei sein durfte. Katharina hat ihn mitgebracht und alle, die wollten, reiten lassen. Samira und Juno mussten allerdings seine Äpfel aufsammeln, denn der geht nicht aufs Klo. Gaston, Valeria und Florian waren ziemlich geschafft, die hatten heute so viel zu spülen, zu kochen und aufzuräumen wie sonst an drei Tagen. Die fallen bestimmt nur noch ins Bett und schlafen bis morgen früh.

Lukas und Stephan haben mit uns Fangen gespielt, und weil uns dann so heiß war, haben die beiden den Gartensprenger angestellt. Wir sind patschnass herumgesprungen und haben uns dabei kaputtgelacht. Mit Fawziya und Hassan haben wir getrommelt, das war ziemlich laut, aber voll cool.

Jetzt stehen unsere Eltern schon vor der Tür und wollen uns abholen, der Tag ist so schnell rumgegangen.Es war sooooo schön. Auch wenn die Erwachsenen sagen, es war verrückt, chaotisch und anstrengend, glauben wir, dass sie auch ihren Spaß hatten, … fast war wie früher, als wir noch nicht den blöden Corona hatten.

Am nächsten Tag haben wir uns bei den Erziehern mit ganz viel Blumen bedankt. Einige von uns haben welche gebastelt, andere aus dem Garten gepflückt oder sogar gekauft.

* = 1,5 m

** = Inzidenz

Protokolliert von Samira Rippegather, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Pfiffikus

