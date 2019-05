Serie Was eigentlich? : Der Richter als Demonstrant

In erster Reihe bei einer Demonstration in Paris vor dem Sitz der Schorch-Mutter Alstom. Foto: BL

Mönchengladbach Bert Lingen setzte sich immer schon für Dinge in seiner Heimat ein, die ihm auffallen. Außerdem nahm er an vielen Demos teil, zum Beispiel gegen die Atomkraftwerke an der belgischen Grenze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Otto E. Schütz

Bert Lingen engagiert sich von jeher als Bürger, wenn etwas schief läuft. Und es gab etliche Fälle, die den Mann aufregten, der in Hehn lebt, aber auch darüber hinaus blickt. Beispiele: Verstöße der Stadt beim Naturschutz, sogar gegen ihre eigenen Vorschriften, verkommene städtische Mietshäuser an der Hehner Straße. Die schier unendliche Geschichte des „Geisterdorfs“ mit ehemaligen britischen Militärhäusern an der Lilienthalstraße, schlecht durchdachte Straßenplanungen und Busanbindungen nicht nur beim Borussia-Park oder Hindernisse für Schwerbehinderte. Und da war der jahrelange, am Ende verlorene Kampf um den Erhalt „seiner“ alten Schule. „Wir, eine Gruppe engagierter Bürger der Waldhausener Höhe, haben die Verwaltung ganz schön beschäftigt, wenn es um wichtige Probleme ging“, sagt Bert Lingen.