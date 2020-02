Für Kommunalwahl in Mönchengladbach : 22 Wahlbezirke sollen neu zugeschnitten werden

Mönchengladbach Die Parteien müssen ihre Ratskandidaten nun erneut nominieren. Das ist die Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts.

Mönchengladbachs Parteien werden ein weiteres Mal ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im September nominieren müssen. Das ist eine Konsequenz aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, demzufolge die Einwohnerzahl in einem Wahlbezirk nicht mehr als 15 Prozent von durchschnittlichen Einwohnerzahl in den Wahlbezirken der Stadt abweichen darf. Weitere Folge: In Mönchengladbach sollen 22 von 33 Wahlbezirken neu zugeschnitten werden. Wie, das hat die Stadt nun ausgetüftelt. Der Wahlausschuss des Stadtrates soll die Vorschläge am 19. Februar absegnen. Ein Vorgang, der den Parteien bei der erneuten Kür ihrer Kandidaten zwar Arbeit bescheren wird, aber anscheinend zu keinen größeren Verwerfungen in den Bewerberlisten führen wird.