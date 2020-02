Theater in Mönchengladbach : Mackie Messer in der Pathologie

Mönchengladbach Opern-Regisseurin Helen Malkowsky inszeniert Bertolt Brechts und Kurt Weills „Dreigroschenoper“. Premiere ist am Freitag, 21. Februar.

Die Moritat von Mackie Messer mit dem berühmten Refrain „Und der Haifisch, der hat Zähne“, der Kanonensong, der Song von der Seeräuber-Jenny, die Ballade von der sexuellen Hörigkeit, das Finale „Wovon lebt der Mensch?“ – in der „Dreigroschenoper“ ist fast jede Nummer ein Ohrwurm. Dabei hatten Bert Brecht und Kurt Weill nichts weniger als den Abriss der gängigen Form der Oper im Sinn, als sie gegen Ende der Goldenen Zwanziger dieses schon wenig später weltberühmte „Stück mit Musik“ in die Welt setzten.

„Wir wollten diese Verwerfungen, die in der Arbeitsweise einer Opern-Regisseurin mit Schauspielern unvermeidlich sind.“ Das sagt Dramaturg Thomas Blockhaus im RP-Gespräch vor der Premiere. Und erzählt, wie die Frau, die zum ersten Mal nicht in die strengen zeitlichen Abläufe einer Partitur eingezwängt ist, auf Schauspieler trifft, die fragen: Warum singe ich da?

Malkowsky, deren Arbeiten zu „Hamlet“, Stiffelio“, „Mazeppa“, Katia Kabanowa“ dem hiesigen Opernpublikum noch bestens in Erinnerung sind, hat sich ganz schön gerieben an den selbst gesetzten Widerständen, zu denen auch Willi Haselbeck und sein Acht-Mann-Orchester gehören, erzählt Blockhaus. Ist aber umso stolzer auf die Lösungen, die das Team gefunden hat. Das Krefelder Publikum jedenfalls konnte kaum genug kriegen von dieser „Dreigroschenoper“.

Weil nun in diese als politische Revue gedachte Szenenfolge ziemlich viel um das Motiv Tod kreist – es wird gemordet, gestorben, getrauert –, hat Bühnenbildner Hermann Feuchter flugs die Szene in die Pathologie versetzt, in die gekachelte Unwirtlichkeit eines „anatomischen Theaters“, in dem anstelle von Studenten wir beim Aufschneiden der Leichen zuschauen.