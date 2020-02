Schlosskonzert in Mönchengladbach : Makelloses Miteinander beim Schlosskonzert

Schlosskonzert in Mönchengladbach

Skandinavisches Trio zu Besuch in Rheydt. Foto: Irena Kavcic

Mönchengladbach Technisch versiert, harmonisch präsentiert – das „Danish Clarinet Trio“ beeindruckte das Publikum in Schloss Rheydt mit wunderschöner Musik.

Der italienische Klarinettist Tommaso Lonquich, der aus Norwegen stammende Cellist Jonathan Slaatto und der Pianist Martin Qvist Hansen aus Dänemark harmonieren musikalisch so hervorragend, dass sie sich vor vier Jahren entschlossen, „The Danish Clarinet Trio“ zu gründen.

Nach kurzer Zeit wurden Konzertveranstalter in vielen Ländern auf das mit honorigen Preisen gewürdigte Trio aufmerksam. Ein Schwerpunkt der drei sich mit klug gezügeltem Temperament in ihre Interpretationen stürzenden Künstler ist die Wiederentdeckung von zu Unrecht vergessenen Kompositionen. So erlebte das Publikum beim Schlosskonzert eine Serenade (A-Dur op.24) des Dänen Emil Hartmann (1836-1898), die zwar den Einfluss Mendelssohns nicht verleugnen kann, aber durchaus eine interessante eigene Handschrift zeigt – wunderschöne Musik, die man häufiger hören möchte.