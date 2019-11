Zuzug machte eine Neueinteilung notwendig : Wahlbezirke für die Kommunalwahl 2020 stehen fest

Am 13. September 2020 ist wieder Kommunalwahl in NRW.

Korschenbroich Am 21. November wird die Einteilung offiziell veröffentlicht. Ab dann können die Korschenbroicher Parteien ihre Wahlvorschläge einreichen.

Städte sind sich verändernde Gebilde. Menschen ziehen weg, Menschen ziehen zu. Viertel wachsen, Viertel schrumpfen. Korschenbroich wächst in erster Linie. Allerdings nicht in allen Ecken gleichermaßen. So gehört es zu den grundlegenden Aufgaben einer Stadt, zu jeder Kommunalwahl ihre Wahlkreise neu zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Damit es in jedem Wahlkreis annähernd gleich viele Wahlberechtigte gibt. Damit jede Stimme annähernd gleich viel Gewicht hat.