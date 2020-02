Kunstaktion in Mönchengladbach : Glowing Valentine: Literatur und Tanz im Kerzenschein

Mönchengladbach „Huma“, Volkshochschule und die Jugendkooperation Mönchengladbach-Mitte feierten die gute gemeinsame Nachbarschaft mit einer Valentinsaktion.

Am Eckpunkt des imaginären Dreiecks von Volkshochschule, Stiftischen Humanistischen Gymnasium und Jukomm luden wärmende Feuer in Brennkörben und Sitzgruppen zum Verweilen ein. Wer mochte, konnte sich in Echtzeit auf einer Instagram-Wall wiederfinden. Menschen aller Altersgruppen hinterließen ihre Signaturen auf einer Kreativwand. Bevorzugtes Motiv war ein rotes Herz, Symbol der Liebe und an diesem Tag auch des heiligen Valentin, Patron der Liebenden.