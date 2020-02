Mönchengladbachs Liberale : FDP-Kreisvorstand will Stefan Dahlmanns als OB-Bewerber

FDP-Kreisvorstand will Stefan Dahlmanns als OB-Bewerber

Mönchengladbach Für den Bundestag hat Stefan Dahlmanns schon einmal kandidiert. Nun will ihn die FDP-Spitze bei der Oberbürgermeister-Wahl ins Rennen schicken.

Im September 2017 hat Stefan Dahlmanns die Mönchengladbacher schon einmal um ihre Stimmen gebeten. Damals wollte das FDP-Mitglied in den Bundestag einziehen. Geht es nach dem Willen des frisch gewählten Kreisvorstands der Mönchengladbacher Liberalen, wird der Elektrotechniker im kommenden September erneut in den Wahlkampf ziehen. Der Vorstand wolle der am 29. Februar tagenden Wahlversammlung der Liberalen Dahlmanns als Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters vorschlagen, teilte die FDP jetzt mit.