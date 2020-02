Jugend musiziert in Mönchengladbach : Bei der Jury-Bewertung ist Feingefühl gefragt

Mönchengladbach Gut 30 Profi-Musiker, Hochschullehrer und Musikschulleiter bewerten die Schüler bei „Jugend musiziert“ kritisch, aber mit Wohlwollen. Schließlich ist jedes Vorspielen eine Leistung. Und egal, wie jemand abschneidet, die Erfahrung bringt einen Entwicklungssprung. Ein Blick hinter die Kulissen.

Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs ist am Sonntag, 8. März, 11 Uhr, in der Kundenhalle der Stadtsparkasse am Bismarckplatz. Das Konzert ist öffentlich und der Eintritt frei.

Die Juroren hören konzentriert zu, machen sich Notizen. Elisabeth hat eine für ihr Alter extrem kraftvolle, reife und warme Altstimme. Als das blonde Mädchen den Raum verlassen hat, sind die Juroren sich hinter verschlossenen Türen sofort einig: 24 Punkte. Damit bekommt sie eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, genau wie 77 weitere Teilnehmer aus Mönchengladbach. Das Ergebnis erfährt Elisabeth aber erst abends bei der Abschlussfeier. „Du kannst jeden Tag dem lieben Gott Danke sagen für deine große Stimme“, sagt Anja Paulus ihr nachmittags bei der Einzelberatung, „Vertrau ihr noch mehr, sie ist auch da, wenn du locker bist.“ Die Juroren raten Elisabeth, beim Üben auf einem Bein zu stehen und auch mal leise zu singen. Elisabeth nickt die ganze Zeit. „Sie haben all meine Punkte erkannt“, sagt sie. Sie mag am liebsten wütende Stücke mit viel Dramatik. „Ich werde gerne bewertet“, sagt Elisabeth. „Das bringt Spannung in die Sache. Es weckt meinen Ehrgeiz.“

In diesem Jahr hat der Musikschulleiter nur eine Beschwerde per E-Mail bekommen. Auf den Fluren der Musikschule trifft man ein paar Teilnehmer und Lehrer, die mit ihren Ergebnissen nicht glücklich sind. Sie haben alle 21 bis 24 Punkte. Es gibt aber auch Fälle wie den zehnjährigen Kevin, der mit 15 Punkten in der Klavier-Solowertung unten in der Skala liegt. Der Klavier-Juror Erich Theis sagt dazu: „Wir müssen halt differenzieren. Er hat sich zu wenig vorbereitet.“ Kevins Lehrerin Helga Steinecker findet die Bewertung in Ordnung: „Auf Punkte kam es uns nicht an, sondern aufs Mitmachen. Kevin hat viel dabei gelernt“, sagt sie. Und Kevin selbst? Beim nächsten Mal will er früher mit dem intensiven Üben anfangen. „Aber alles war so schön feierlich und bei meinem Vorspiel haben viele zugeguckt. Ich bin echt stolz, dass ich das geschafft habe.“