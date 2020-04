Heinemanns Rezepttipp : Wenn der Sauerbraten mit dem Taxi kommt

Mönchengladbach Trotz geschlossener Restaurants finden viele Gastronomen einen Weg zu ihren Kunden. Einige verraten RP-Lesern ein Rezept.

Mönchengladbach Verschiedene Suppen, Ragout fin, Hirschgulasch, Sauerbraten in Rotweinsauce: Die nach traditioneller Kochkunst selbstgemachten Restaurantgerichte von Heinemann schmecken nicht nur unwiderstehlich, sondern sind auch denkbar einfach in der Zubereitung: Man kauft sie tiefgekühlt, wärmt sie auf und serviert sie mit Beilagen nach Wahl.

Die Tiefkühlgerichte von Heinemann gibt es in manchen Geschäften zum Mitnehmen. Sie sind zurzeit im Gegensatz zu den süßen Köstlichkeiten des Unternehmens noch nicht online bestellbar. Die Gerichte sind portionsweise verpackt. Eine Auftau- und Zubereitungsanleitung liegt bei. Das komplette Produktsortiment, das Heinemann in seinen Läden zum Verkauf anbietet, wird auf Bestellung auch per Kurierdienst geliefert. Bei Bestellungen ab 50 Euro übernimmt Heinemann die Fahrtkosten.

Fleisch aus der Marinade nehmen. Gemüse und Gewürze in einem Sieb abtropfen lassen. Das Fleisch in einem Bräter in Butterschmalz von allen Seiten gut anbraten. Herausnehmen. Das abgetropfte Gemüse und die Gewürze im Bräter anrösten, bis der Bratensatz gelöst ist. Mit Rotwein ablöschen. Etwas Rüben- und Apfelkraut dazugeben. Mit warmer Fleischbouillon auffüllen. Gut durchkochen, dann den Bratenansatz durch ein Sieb passieren. Angebratenes Fleisch in einen Topf mit dem Ansatz bedeckt bei kleiner Hitze schmoren. Ist das Fleisch gar, aus dem Topf nehmen. Soße mit Zucker, Salz, Pfeffer und Butter abschmecken. Zum Schluss mit gemahlenen Printen binden.