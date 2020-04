250 Kilogramm schwerer Sprengkörper : Weltkriegsbombe bei Wanlo entschärft

Mönchengladbach/Wanlo Auf dem Vorfeld zum Braunkohletagebau ist am Dienstag eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Auf dem Betriebsgelände der RWE Power AG am Vorfeld des Braunkohletagebaus süd-östlich von Wanlo ist heute eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden, die am Nachmittag vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung entschärft wurde.

Wegen der Entfernung des Fundortes von bewohnten Bereichen waren keine Evakuierungsmaßnahmen notwendig. Lediglich vier Straßen – die Hochstraße und Heckstraße in Wanlo sowie die Wanloer Straße und Talstraße in Hochneukirch – mussten ab 15.30 Uhr gesperrt werden. Außerdem war die Autobahnanschlussstelle Wanlo am Ende der A61 für die Dauer der Entschärfung gesperrt.