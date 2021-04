Traditionelle Küche in Neuss : So wird in Neuss auch rheinisch gekocht

Einen Rheinischen Sauerbraten nach „Tante Steinhauers Art“ – den kocht Martina Fuchs-van Wüllen gern. Foto: Andreas Woitschützke

NEUSS Von Sauerbraten bis „Bunnezupp“: Traditionelle Gerichte kommen bei vielen Neussern regelmäßig auf den Tisch. Die Rezepte werden von Generation zu Generation vererbt.

Von Christine Sommerfeld

So lecker Spaghetti, Pizza & Co. auch schmecken: Ab und zu muss etwas Deftiges nach rheinischer Art auf den Tisch – in diesem Punkt sind sich viele Neusserinnen und Neusser einig. Und für diejenigen, die nicht so auf Blutwurst und Speck stehen, gibt es durchaus auch schmackhafte, vegetarische Varianten der traditionellen rheinischen Küche.

Martina Fuchs-van Wüllen aus Allerheiligen kocht fast jeden Tag frisch für ihre Familie. In ihrem persönlichen Rezeptbuch hat sie auch einige Gerichte notiert, die sie von einem „ganz besonderen Menschen“ erhalten hat: Christine Steinhauer, ein „Neusser Urgestein“, habe sie sehr geprägt, berichtet Martina Fuchs-van Wüllen. „Tante Steinhauer“, wie sie sie heute noch liebevoll nennt, sei eine Nachbarin und gute Freundin ihrer Mutter gewesen, erzählt die 55-Jährige. Damals lebte die Familie van Wüllen noch an der Merowinger Straße im Neusser Norden. Christine Steinhauer, die 2018 im Alter von 110 Jahren starb und ältestes Mitglied des Eifelvereins war, habe ihr nicht nur eine rot-weiße Schürze genäht, die sie bis heute in Ehren halte, sondern mit ihr auch zweistimmig gesungen und für sie gekocht. „Sie hat mich lange begleitet und mir viele Dinge beigebracht“, sagt die Neusserin dankbar.

Rheinischer Sauerbraten „nach Tante Steinhauers Art“ ist daher eines der Gerichte, das Martina Fuchs-van Wüllen gerne kocht. Dazu wird ein etwa ein Kilogramm schwerer Rinderbraten in einer Marinade aus einem viertel Liter Essig, einem halben Liter Wasser, klein geschnittenen Zwiebeln, Möhren und einem Stückchen Sellerie, einem Lorbeerblatt, ein paar Wacholderbeeren und Pfefferkörnern sowie Salz und Pfeffer eingelegt. Das Fleisch muss zugedeckt zwei Tage lang im Kühlschrank in der Marinade ziehen und ab und zu gewendet werden.

Foto: dpa-tmn/Theres Pluppins Infos Dat kött op dr Dösch

Danach wird der Braten abgetrocknet und rundherum angebraten, Zwiebelringe und die durchgesiebte Marinade zugegeben und das Ganze 1,5 bis zwei Stunden geschmort. Damit die Soße den typischen süß-sauren Geschmack erhält, kommen ein halbes Glas Apfelmus und auf Wunsch auch Rosinen hinzu. Martina Fuchs-van Wüllen kocht aber nicht nur gerne, sie hat auch noch andere kreative Hobbys: Sie näht viel, fertigt Gold- und Silberschmuck nach eigenen Entwürfen selbst an und singt Sopran in zwei Neusser Chören – dem Gospelchor „Together“ und dem Chor „Wohlgestimmt“.

Deftige Gerichte nach rheinischer Art kommen auch bei der Familie von Astrid Kreuter in Holzheim regelmäßig auf den Tisch: „Vor allem im Winter schmeckt das allen gut“, erzählt die 51-Jährige, die in Rosellen aufgewachsen ist und dort den Katholischen Kindergarten St. Peter leitet. Die Rezepte hat sie von ihrer „Oma Rixen“ bekommen: Charlotte Rixen, 1910 in Danzig geboren, kam als junge Frau ins Rheinland und ging in einem Neusser Haushalt „in Stellung“. Dort lernte sie das Kochen auf Neusser Art und gab dieses Wissen an ihre Enkelin weiter. Samstags ist bei Familie Kreuter traditionell „Suppentag“, und häufig spielen Stangenbohnen dabei eine große Rolle. Buttermilch-Bunnezupp oder Fitschbunnezupp sind zwei der Gerichte, die dann nach Oma Rixens Rezepten gekocht werden. Für die fleischlose Variante braucht man neben Kartoffeln und grünen Bohnen einen Liter Buttermilch und 200 Milliliter Sahne. Bei der Fitschbunnezupp wird zunächst eine Beinscheibe mit Suppengemüse 90 Minuten lang gekocht, später werden schräg geschnittene Bohnen und Kartoffeln in der Brühe geköchelt. Inzwischen frage bereits ihre 24-jährige Tochter Jennifer nach den alten Familienrezepten, berichtet Astrid Kreuter lachend, die gerne auch mal knusprig gebratenen Panhas zubereitet.

Gutes, selbst gemachtes Essen mit Zutaten aus der Region ist auch für Agnes Groschke-Faruß wichtig: Die Initiatorin des Ernährungsrates im Rhein-Kreis Neuss hat zwölf Jahre lang mit ihrer Schwester Helene Hummel ein Café im ältesten Neusser Fachwerkhaus an der Michaelstraße betrieben. Dort kam regelmäßig eine von Agnes Groschke-Faruß erfundene vegetarische Sauerkrautsuppe auf den Tisch, die beim Regiomarkt 2006 als „Siegersuppe“ ausgezeichnet wurde. „Sauerkraut ist doch sehr typisch für Neuss – und schmeckt auch ohne Fleisch“, betont die 71-jährige Vegetarierin.