Kreisverband Mönchengladbach : „rückenwind+“ – Awo intensiviert digitales Arbeiten

Mönchengladbach Der Wohlfahrtsverband profitiert in Corona-Zeiten von der Unterstützung durch Mittel aus einem Exzellenzförderprogramm.

Dass sich der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Mönchengladbach schon vor einigen Jahren intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt hat, kommt ihm in Zeiten der Corona-Krise zugute. Denn nun müssen die Mitarbeitenden des Unternehmens in dieser sehr schwierigen Phase nicht erst lernen, wie digitale Kommunikation – sowohl untereinander als auch mit den Kunden – funktioniert.

Und dieser Mut zur Veränderung lohnt sich für den Kreisverband nun noch aus einem anderen Grund: Er wird seit dem vergangenen Jahr als einer von nur neun Sozialverbänden in ganz Nordrhein-Westfalen mit Mitteln aus dem Exzellenzförderprogramm „rückenwind+“ unterstützt, um den Prozess des digitalen Arbeitens voranzutreiben. Finanziert wird das Programm aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Bundesmitteln.

Mit Hilfe der Förderung werden die Awo-Fachteams derzeit auch geschult, in Zukunft als „agile Teams” zu arbeiten, mit digitalen Kommunikationsmitteln umzugehen, aber auch widerstandsfähiger zu werden und Stress zu reduzieren. Bereits seit einiger Zeit hat die Awo in Mönchengladbach die sogenannte agile Arbeitsweise in der Verwaltung des Unternehmens eingeführt.