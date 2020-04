Kolumne : X-Men gegen Avengers

Leopoldina! Was sich anhört wie eine schlagende Verbindung von beziehungsgestörte Jurastudenten, sind in Wirklichkeit die X-Men der Wissenschaft. Schlaue Professoren, die zwar nicht forschen, aber diskutieren, mahnen und dann die Verantwortung weiterreichen.

Und zwar an Angela Merkel, die auf diese Grundlage beim heutigen Corona-Gipfel mit alle Länderchefs und -chefinnen beraten muss, wie es weitergeht mit uns. Dass Armin Laschet ausgerechnet an Ostersonntag mit eine Rede ans Volk einfach schon mal vorgeprescht ist, hat eher symbolischen Charakter – Stichwort: Wiederauferstehung als Kanzlerkandidat! Das war nötig geworden, weil sein Gegenspieler Markus Söder in Umfragen zum beliebtesten deutschen Politiker aufgestiegen war – wodran man mal sieht, wie tückisch und unberechenbar das Virus ist. Armin Laschet hat nicht nur sein eigenes Experten-Team, quasi die NRW-Avengers, sondern guckte auch staatstragender denn je in die Kamera, als er fünf Minuten lang redete, ohne was zu sagen, während aus sein Mund Sätze purzelten wie: „Das Virus ist nicht nur schlecht für die Gesundheit, sondern auch für die Wirtschaft. Deshalb muss es bald besser werden.“ Der Schlusssatz war noch der verbindlichste: „Frohe Ostern!“ Aber was soll der Mann auch sagen? Keiner weiß, was passiert, wenn man was wie lange und überhaupt macht. Soll man die Alten und Gebrechlichen wegsperren, damit die Jungen zu „Rock am Ring“ können? Soll man Gutscheine sicherheitshalber auf Oblaten drucken, damit man sie später, wenn man kartonweise davon zu Hause hat, in der größten Not auch essen kann? Soll Manuel Neuer in sein Alter noch ein Fünf-Jahres-Vertrag mit 20 Millionen Euro pro Jahr bekommen oder nicht? Das sind nur einige der drängenden Fragen, die es zu klären gilt, damit wir ganz bald wieder zur Normalität zurückfinden. Und bitte so schnell wie möglich, bevor wir noch alle von diese ganzen virtuellen Musikprojekte in den Wahnsinn gesungen werden.