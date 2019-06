Jugendtheater in Mönchengladbach : Mary Shelley und ihr Frankenstein

Jugendtheater in Mönchengladbach

Das Theaterstück "Zerrissen", in dem die Autorin auf ihre Figur Frankenstein trifft, wird im Step aufgeführt. Foto: Jugendzentrum Step

Mönchengladbach Das Theaterstück für Jugendliche ab 16 Jahren ist im Jugendzentrum Step zu sehen.

Vor 200 Jahren ist ein Klassiker der Gruselliteratur veröffentlicht worden: Frankenstein oder der moderne Prometheus. Schnell wurde der Roman zu einem Bestseller und für Film und Theater in unzähligen Varianten adaptiert. Das Monster ist inzwischen zu einer Popikone der Menschheit geworden. Doch das allseits bekannte Bild des plumpen und gefühlskalten Monsters hat nichts mit der Kreatur aus dem Roman gemein. Generell ist der vielschichtige Roman und das bewegte Leben der Autorin Mary Shelley in Vergessenheit geraten. Deshalb spürt die Compagnie M.orph.In in ihrem Theaterstück „Zerrissen“ der ursprünglichen Erstveröffentlichung des Buchs, wie auch der Biografie der Autorin nach.