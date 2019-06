Chöre in Mönchengladbach : Ein Chor voller Soul und Gospel

Der Chor True Note bei einer Probe im Karl-Immer-Haus. Die Mitglieder singen ihre Lieder auswendig. Das gibt den Stücken mehr Pep. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Chor „True Note“ ist ein Ableger der „O-Town Gospel Singers“. Er erweiterte das Repertoire.

Von Angela Wilms-Adrians

So wie die Zugvögel zwischen Sommer- und Winterquartier unterscheiden, ist auch der Probenort der Chorgemeinschaft „True Note“ von den Jahreszeiten abhängig. Bis Ende Mai treffen sich die rund 30 Mitglieder im Karl-Immer-Haus, um an Stimmbildung und Vortrag zu feilen. Mit steigenden Außentemperaturen fühlen sie sich in der Eickener Friedenskirche heimisch. Die Freude am Gesang ist unabhängig von Zeit und Ort gleichbleibend hoch. Der Chor versteht es, in lebhafte und temperamentvolle Darbietungen eine ansteckende Lebensfreude zu legen. Ebenso beherrscht er sanfte Töne.

„Wir singen, was uns gefällt“, sagt Chorleiter Stefan Bechstein über das Repertoire mit Popsongs, Balladen und Gospelmusik. In den Choranfängen beherrschte Gospelmusik die Programmauswahl. Damals formierte die Gemeinschaft unter dem Namen „O-Town Gospel Singers“ in Anspielung auf den Stadtteil Odenkirchen. Vor etwa zehn Jahren aber wurde der Probenort verlegt und mit der Namensänderung das Repertoire erweitert. Der Chor ist nun eingebunden in den Verband Evangelischer Kirchen und tritt im erweiterten Stadtgebiet auf. Das Logo betont in Anlehnung an das Symbol des evangelischen Kirchentages die Zugehörigkeit und unterstreicht über das eingefügte Symbol für ein Lachen und mehrstimmige Noten die Freude am Gesang.

Info Gastsänger können an Proben teilnehmen Probe Immer donnerstags ab 20 Uhr. Winterquartier Karl-Immer-Haus, Ehrenstraße 30, Bettrath. Sommerquartier Friedenskirche, Margarethenstraße 20, in Eicken.

Seit etwa 20 Jahren leitet Stefan Bechstein den vor 25 Jahren gegründeten Chor. „Hier ist das Klangliche so wichtig. Wir arbeiten stark an der Stimmbildung“, sagt Chormitglied Silke Friese. „Im Chor ist jeder wichtig. Hier kann man sich nicht ausruhen, und dieses Engagement bringt auch jeder mit“, betont Leo Gillessen. Während seiner Berufstätigkeit war der Sänger immer auch musikalisch unterwegs und spielte in einer „Behördenband“ auf. „Für mich lag es nahe, mit der Pension das Ganze auch im Chor zu machen“, so der 70-Jährige. Jede Chorprobe ist für ihn zugleich ein kleines Familientreffen mit Ehefrau Iris und den beiden Töchtern, die ebenfalls Mitglieder sind. Wie früher für die Bands, arrangiert Gillessen nun etliche Songs passgenau für die singenden Mitstreiter.