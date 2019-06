Ausstellung in Mönchengladbach : Die Rettung von Schloss Rheydt

Rheydt Eine Ausstellung erinnert ab heute an diese Zeit. Zu sehen ist sie bis Mitte August.

Nach sechsjähriger Bauzeit wurde Schloss Rheydt am 30. Juli 1994 mit einem großen Fest wiedereröffnet. Vorangegangen waren teils dramatische Entwicklungen. Mitte Januar 1988 hatte man Risse in den Trägerbalken des Rittersaals entdeckt. Sofort eingeleitete Untersuchungen ergaben eine akute Einsturzgefahr, das Herrenhaus wurde umgehend geschlossen. Es folgte ein beispielloser Einsatz der Mönchengladbacher. Unter Führung des damaligen Oberbürgermeisters Heinz Feldhege gründete sich der Verein „Rettet Schloss Rheydt“, der in unermüdlichem Einsatz einen Millionenbetrag zusammenbrachte. Nicht zuletzt dieser Einsatz überzeugte das Land NRW, sich wesentlich an den Sanierungskosten zu beteiligen. Auch die Bauphase hatte es in sich. Am frühen Morgen des 2. August 1988 brannte die Gastronomie bis auf die Grundmauern nieder. Die Sanierung des Schlosses musste um einen Neubau für das Museumsrestaurant sowie die Verwaltung erweitert werden.